«Дрянь рассосется»: Юрий Шевчук рассказал о новых концертах, в том числе в Уфе

Накануне, 28 марта, на видеоканале группы «ДДТ» в Youtube.com лидер рок-группы, наш земляк Юрий Шевчук ответил на вопросы поклонников.

Мэтр посетовал, что коронавирус несколько нарушил планы, и пришлось концерты, намеченные на ближайшее время, перенести на осень. Но он лично подтвердил, что все запланированные выступления обязательно состоятся, в том числе и в Башкирии.

— Дрянь рассосется, и всё будет, — пообещал Шевчук.

О новом концерте он сообщил, что он будет состоять из 34 треков, половина и которых — это старые песни, а половина — новые. Название для концерта пока не придумали.

Над программой работает новый художник по свету. В группе появился еще один гитарист — Павел Додонов.