Общественники заявили о сплошной рубке леса на горе Саварат в Башкирии

Экологи заявили о том, что неизвестные им люди ведут сплошную рубку леса на Гумеровском участке известняков, несмотря на то, что там, согласно лицензии, должны были проводиться лишь разведочные работы и утверждение технического проекта освоения участка недр.

- Должны быть проведены работы и исследования учитывающие все экологические требования, выполнен проект оценки воздействия на окружающую среду, публичные слушания по нему. Ничего этого нет! – говорится в распространенном обращении общественников. - Нарушая экологическое законодательство идет сплошная рубка леса на горе Саварат, одной из трех гор входящей в Гумеровский участок. Вырублено около 10-12 гектаров леса.

По их информации, первоначально разрешение на разведку дало правительство Башкортостана. Однако когда после начала вырубки местные жители заявили о нарушении, ни одно надзорное ведомство не провело полноценную проверку, с выездом на место правонарушений.

Как считают местные жители, речь может идти про банальный заработок на продаже леса. Вырубаются хвойные посадки, медоносные липы и клены.