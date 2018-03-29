Как футболисты «Уфы» сыграли за сборные пяти стран

Полузащитник Иван Обляков в молодежной сборной России в матче с Македонией забил гол и отдал голевой пас.

Нападающий Еркебулан Сейдахмет в дебютном матче за сборную Казахстана против Венгрии также отдал голевую передачу и забил гол.

Защитник Джемал Табидзе в матче сборной Грузии с Эстонией забил гол. Защитник Боян Йокич в матче с Беларусью стал капитаном команды.