Как футболисты «Уфы» сыграли за сборные пяти стран

Как футболисты «Уфы» сыграли за сборные пяти странВидео
Сегодня, 21:17Разиф Абдуллин
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Пресс-служба ФК «Уфа» рассказала про Облякова, Сейдахмета, Табидзе, Йокича, Неделчару и Карпа.
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Сюжеты: Болеем за наших, Видео
Полузащитник Иван Обляков в молодежной сборной России в матче с Македонией забил гол и отдал голевой пас.
Нападающий Еркебулан Сейдахмет в дебютном матче за сборную Казахстана против Венгрии также отдал голевую передачу и забил гол.
Защитник Джемал Табидзе в матче сборной Грузии с Эстонией забил гол. Защитник Боян Йокич в матче с Беларусью стал капитаном команды.
Свои матчи провели в составе национальных сборных – защитник Ионуц Неделчару (Румыния) и полузащитник Кэтэлин Карп (Молдова).
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