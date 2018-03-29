Дамир Миннибаев рассказал, как будет решать проблемы обманутых дольщиков

Дамир Миннибаев рассказал, как будет решать проблемы обманутых дольщиковВидео
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В Башкирии создан РОССО - региональный оператор по содействию строительства объектов.
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Видео: Николай Бажин, Yotube.com
Сюжеты: Видео
Пока в перечне проблемных объектов незавершенного строительства - 33 дома. А потенциальных пострадавших граждан - 5600.
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