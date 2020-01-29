«Вот так ее взял»: в Уфе мужчина показал, как убивал свою возлюбленную

В следственном комитете сообщили, что в Уфе задержан подозреваемый 65-летней пенсионерки, тело которой обнаружил ее брат в квартире в Орджоникидзевском районе. Экспертиза показала, что ее задушили

Следователи искали подозреваемого чуть больше месяца с 12 декабря. 53-летнего Марата М. нашли благодаря записям с видеокамер и профилям потерпевшей Ниной в социальных сетях, передали в ГТРК-Башкортостан.

Удалось выяснить, что между Ниной и Маратом завязались романтические отношения. В тот вечер он остался у нее с ночевкой, сначала все шло хорошо, а потом под утром и закончился конфликт. По мнению подозреваемого, он ее просто утихомирил.

«Взял вот так её и минут 5 держал», – рассказал он.

Перед тем, как покинуть квартиру Марат прихватил шубу, планшет и золотые украшения женщины. Позже практически все вещи, которые он еще не успел сдать в ломбард, были у него обнаружены.