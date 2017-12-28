Ольга Алопина (Автотехсервис): Желаю жизненного драйва и зеленого света!Видео
Сегодня, 18:29
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Генеральный директор АО «Автотехсервис» Ольга Алопина поздравила читателей Медиакорсети с наступающим Новым годом.
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Видео: Mkset.ru
Какие пожелания она высказала, можно узнать, посмотрев это видео.
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