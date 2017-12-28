Марат Мамлеев (УРАЛСИБ): Пусть в ваших домах царят уют и тепло

Марат Мамлеев (УРАЛСИБ): Пусть в ваших домах царят уют и теплоВидео
Сегодня, 16:50Разиф Абдуллин
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Исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «Банк УРАЛСИБ» Марат Мамлеев поздравил читателей Медиакорсети с наступающим Новым годом.
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Видео: Mkset.ru
Какие пожелания он высказал, можно узнать, посмотрев это видео.
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