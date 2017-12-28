Magic moments: Футболисты «Уфы» записали видеопоздравление для болельщиков

Magic moments: Футболисты «Уфы» записали видеопоздравление для болельщиковВидео
Сегодня, 10:07Константин Климов
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В новогоднем ролике снялись Сергей Семак, Боян Йокич и Гиорги Шелия.
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Видео: www.youtube/FCUFA
ФК «Уфа» продолжает снимать видеоролики, на этот раз клуб подарил болельщикам милое видеопоздравление с наступающим Новым годом.
В ролях: Сергей Семак, Боян Йокич и Гиорги Шелия.
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