В Башкирии в ДТП трагически погиб 42-летний мужчина

В Башкирии в ДТП трагически погиб 42-летний мужчинаВидео
28 мая, 09:45Алия Фатхиева
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В региональном ГИБДД сообщили подробности аварии, в котором погиб уроженец республики.
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Видео: ГИБДД
По информации госавтоинспекции, ДТП произошло в Гафурийском районе на третьем километре дороги Карагаево-Юрмаш. 42-летний водитель из Стерлитамака в этом месте вылетел в кювет и опрокинулся на автомобиле «Лада Калина».
Сообщается, что мужчину скончался моментально от полученных травм на месте происшествия. Вместе с ним также был и 59-летний пассажир из Архангельского района. Мужчине удалось выжить, сообщается, что он получил травмы.
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