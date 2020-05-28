В Башкирии в ДТП трагически погиб 42-летний мужчина

По информации госавтоинспекции, ДТП произошло в Гафурийском районе на третьем километре дороги Карагаево-Юрмаш. 42-летний водитель из Стерлитамака в этом месте вылетел в кювет и опрокинулся на автомобиле «Лада Калина».

Сообщается, что мужчину скончался моментально от полученных травм на месте происшествия. Вместе с ним также был и 59-летний пассажир из Архангельского района. Мужчине удалось выжить, сообщается, что он получил травмы.