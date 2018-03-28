«Спасибо за сезон»: «Салават Юлаев» выбыл из гонки за «Кубок Гагарина»Видео
Сегодня, 14:00
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«СЮ» в Уфе со счетом 1:2 уступил «Трактору» в седьмом матче серии полуфинала Восточной конференции.
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После провального матча Эркка Вестерлунд намекнул на возможный уход из хоккейной команды.
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