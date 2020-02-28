Пес-хулиган из Уфы вместе с хозяйкой попадет на шоу

Уроженке столицы Башкирии поступило приглашение от редактора программы после опубликованного ролика в социальной сети «Тик Ток». На кадрах девушка отчитывает своего нашкодившего четвероногого друга, который во время отсутствия хозяйки знатно порылся в мусорке и раскидал ее содержимое.

«Сюда иди быстро! Это кто это сделал, а?», – спрашивает на кадрах девушка своего грустного виноватого пса. Тот послушно плетется к ногам хозяйки и не смеет взглянуть ей в глаза.

Ролик собрал за неделю более 370 тысяч просмотров и привлек внимание редактором популярной программы на первом канале, куда попадают забавные ролики с животными со всей России.