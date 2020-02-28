Пес-хулиган из Уфы вместе с хозяйкой попадет на шоу

Пес-хулиган из Уфы вместе с хозяйкой попадет на шоуВидео
Алена Иванова из Уфы попадет на передачу «Видели видео?» на Первом канале благодаря своей харизматичной собаке.
Уроженке столицы Башкирии поступило приглашение от редактора программы после опубликованного ролика в социальной сети «Тик Ток». На кадрах девушка отчитывает своего нашкодившего четвероногого друга, который во время отсутствия хозяйки знатно порылся в мусорке и раскидал ее содержимое.
«Сюда иди быстро! Это кто это сделал, а?», – спрашивает на кадрах девушка своего грустного виноватого пса. Тот послушно плетется к ногам хозяйки и не смеет взглянуть ей в глаза.
Ролик собрал за неделю более 370 тысяч просмотров и привлек внимание редактором популярной программы на первом канале, куда попадают забавные ролики с животными со всей России.
UfacityNews.ru со ссылкой на хозяйку собаки передали, что псу пять лет, стаффордширский терьер очень любит лежать на диване, есть пельмени, гоняться за кошками и играть с лазерным лучом.