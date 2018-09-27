В Уфе загорелась юрта у телецентра

В Уфе загорелась юрта у телецентраВидео
Сегодня, 23:56Рустэм Башкирцев
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Пожар сняли на видео очевидцы.
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Видео: vk.com/allufa
Сюжеты: Видео
В Уфе на площади Салавата Юлаева у телецентра ближе к полуночи загорелась юрта. Пожар сняли на видео очевидцы и выложили в группу "Интересная Уфа" Вконтакте. Судя по видео, от юрты, скорее всего, ничего не осталось.
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