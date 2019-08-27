То ли большая, то ли малая: В нацпарке «Башкирия» на видео попали медвежата и их мама

То ли большая, то ли малая: В нацпарке «Башкирия» на видео попали медвежата и их мамаВидео
Фотоловушка, установленная в нацпарке, запечатлела водные процедуры медвежьего семейства.
Медвежата и из мама отдыхали у родника. Косолапые резвились у воды и принимали ванны. Ранее в объективы ловушек нацпарка попадали медведи и даже бобры во время их ночных похождений.
На территории парка действуют несколько фотоловушек. Их цель - не только запечатлеть быт животных, узнать, как и чем они питаются, обзавелись ли они потомством или страдают от болезни, но и поймать возможных нарушителей и пресечь их деятельность.
В нацпарке в очередной раз предупредили о том, как вести себя, если вы неожиданно в лесу встретили медведя. Во-первых, нужно постараться сохранять спокойствие. Во-вторых, нужно дать медведю знать о себе. Например, можно громко крикнуть или начать петь песню. Животное допускать близко нельзя - спящего косолапого необходимо обойти - как можно тихо и осторожно. В глаза медведю смотреть ему нельзя.