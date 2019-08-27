То ли большая, то ли малая: В нацпарке «Башкирия» на видео попали медвежата и их мама

Медвежата и из мама отдыхали у родника. Косолапые резвились у воды и принимали ванны. Ранее в объективы ловушек нацпарка попадали медведи и даже бобры во время их ночных похождений.

На территории парка действуют несколько фотоловушек. Их цель - не только запечатлеть быт животных, узнать, как и чем они питаются, обзавелись ли они потомством или страдают от болезни, но и поймать возможных нарушителей и пресечь их деятельность.