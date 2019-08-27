Любить по-уфимски: Пожилая пара едва не перевернулась на лодке, целуя друг друга

На кадрах видеозаписи, которую запечатлели очевидцы в Парке Якутова, пожилая пара катается на лодке в Солдатском озере. В какой-то момент мужчина потянулся к своей женщине, чтобы ее поцеловать. Как только им это удалось, лодка едва не перевернулась. К счастью, все завершилось благополучно, уточняет Башинформ.