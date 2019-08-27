Любить по-уфимски: Пожилая пара едва не перевернулась на лодке, целуя друг друга

Любить по-уфимски: Пожилая пара едва не перевернулась на лодке, целуя друг другаВидео
Вчера, 13:23Надежда Валитова
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Трогательное видео уже набирает популярность в социальных сетях.
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Видео: ufadays
Сюжеты: Видео
На кадрах видеозаписи, которую запечатлели очевидцы в Парке Якутова, пожилая пара катается на лодке в Солдатском озере. В какой-то момент мужчина потянулся к своей женщине, чтобы ее поцеловать. Как только им это удалось, лодка едва не перевернулась. К счастью, все завершилось благополучно, уточняет Башинформ.
- Вот как надо любить! До конца жизни поплыть с дорогим тебе человеком, смотреть в одну сторону, невзирая на все невзгоды!
- Дай Бог каждому встретить такого человека, с которым до старости тебе будет так хорошо! - комментируют ролик пользователи соцсетей.
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