Ильдар Абдразаков в эфире Первого канала спел «Подмосковные вечера»

Выдающийся оперный певец, артист и театральный режиссер из Башкирии Ильдар Абдразаков принял накануне участие в шоу Первого канала «Вечерний Ургант». В эфире программы вместе с Михаилом Куснировичем он представил юбилейный фестиваль искусств «Черешневый лес» - в этом году ему исполняется 20 лет. В этом году, в условиях пандемии, он будет проходить в прямом эфире и на сайте Первого канала.

Мы уже писали о том, что в эфире программы Ильдар Абдразаков поздравил с 94-летием своего любимого педагога, профессора Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова Миляушу Галеевну Муртазину и пожелал ей крепкого здоровья. Сегодня, 27 мая, она отмечает свое 94-летие.

В свою очередь Иван Ургант поздравил Ильдара Абдразакова с недавним рождением сына, которому исполнился месяц. Певец также рассказал о своем фонде, который поддерживает молодых и талантливых исполнителей.