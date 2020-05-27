Ильдар Абдразаков в эфире Первого канала спел «Подмосковные вечера»Видео
Титулованному башкирскому исполнителю аккомпанировал телеведущий Иван Ургант.
Выдающийся оперный певец, артист и театральный режиссер из Башкирии Ильдар Абдразаков принял накануне участие в шоу Первого канала «Вечерний Ургант». В эфире программы вместе с Михаилом Куснировичем он представил юбилейный фестиваль искусств «Черешневый лес» - в этом году ему исполняется 20 лет. В этом году, в условиях пандемии, он будет проходить в прямом эфире и на сайте Первого канала.
Мы уже писали о том, что в эфире программы Ильдар Абдразаков поздравил с 94-летием своего любимого педагога, профессора Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова Миляушу Галеевну Муртазину и пожелал ей крепкого здоровья. Сегодня, 27 мая, она отмечает свое 94-летие.
В свою очередь Иван Ургант поздравил Ильдара Абдразакова с недавним рождением сына, которому исполнился месяц. Певец также рассказал о своем фонде, который поддерживает молодых и талантливых исполнителей.
В завершение программы Иван Ургант и Ильдар Абдразаков исполнили «Подмосковные вечера».