В Башкирии задержали полицейского, продававшего данные об умерших людях

В Башкирии задержали полицейского, продававшего данные об умерших людяхВидео
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Полицейский из Стерлитамака 2 года «сливал» информацию об умерших ритуальщикам и заработал на этом около 250 тысяч рублей.
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По версии следствия, оперативник с 2015 по 2017 годы сообщал представителю ритуального агентства «Память» сведения о смертях граждан в Стерлитамаке и о месте нахождения их тел. За каждое такое сообщение получал от директора от 1 до 2 тысяч рублей. Всего им получено свыше 250 тысяч рублей.
Оба подозреваемых заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.
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