В Башкирии задержали полицейского, продававшего данные об умерших людях

По версии следствия, оперативник с 2015 по 2017 годы сообщал представителю ритуального агентства «Память» сведения о смертях граждан в Стерлитамаке и о месте нахождения их тел. За каждое такое сообщение получал от директора от 1 до 2 тысяч рублей. Всего им получено свыше 250 тысяч рублей.