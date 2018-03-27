Элла Памфилова – о выборах в Уфе: Мелочей нет, мы благодарим всех

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в эфире радиостанции «Говорит Москва» ответила на вопрос ведущего о двух экспериментах, которые провели во время выборов 18 марта журналисты в Уфе.

Журналист "Эха Москвы в Уфе" Руслан Валиев просто унес свой бюллетень с собой, а Дарья Кучеренко - поставила галочки напротив фамилий нескольких кандидатов, тем самым сделав свой бюллетень недействительным. Они проверили затем официальные итоги голосования, в обоих случаях избиркомы "не заметили" этих фактов. То есть в первом случае в официальных итогах не было утерянных, а во втором - недействительных бюллетеней.

Элла Памфилова пообещала разобраться в этих случаях, и сказала ведущему, что это не мелочи.