В Башкирии мужчина нарушил ПДД, получил штраф, но спас жизнь бабушке

В Башкирии мужчина нарушил ПДД, получил штраф, но спас жизнь бабушкеВидео
В Стерлитамаке водитель пересек двойную сплошную, чтобы помочь женщине.
В социальных сетях набирает обороты видеоролик, в котором неравнодушный мужчина помог бабушке перейти дорогу. На пожилую женщину, которая шла по тротуару, упала глыба снега с крыши остановочного павильона. Шофер испугался за старушку и решил ей помочь.
Однако пересек двойную сплошную. Сотрудники Госавтоинспекции, заметив случившееся, оштрафовали молодого человека на пять тысяч рублей.
Пользователи социальных сетей встали на защиту водителя, заявив, что любой другой бы, не желая попасться на глаза гаишникам, оставил женщину в беде.
«Зато у тебя есть сердце, зато ты — человек», - резюмировали очевидцы.
Другие и вовсе принялись на поиски водителя для того, чтобы доказать его невиновность и сделать все возможное, чтобы штраф он не платил, ведь в административном кодексе говорится о том, что он позволяет нарушать правила в случае, если речь идет о безопасности и жизни граждан.