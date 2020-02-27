В Башкирии мужчина нарушил ПДД, получил штраф, но спас жизнь бабушке

В социальных сетях набирает обороты видеоролик, в котором неравнодушный мужчина помог бабушке перейти дорогу. На пожилую женщину, которая шла по тротуару, упала глыба снега с крыши остановочного павильона. Шофер испугался за старушку и решил ей помочь.

Однако пересек двойную сплошную. Сотрудники Госавтоинспекции, заметив случившееся, оштрафовали молодого человека на пять тысяч рублей.

Пользователи социальных сетей встали на защиту водителя, заявив, что любой другой бы, не желая попасться на глаза гаишникам, оставил женщину в беде.

«Зато у тебя есть сердце, зато ты — человек», - резюмировали очевидцы.