Мечта девочки из Уфы исполнилась благодаря сборной России по футболу

Она стала участником проекта «Детские мечты».

Вчера, 26 февраля, 9-летняя уфимка Сабина Серюкова в свой день рождения получила посылку от сборной России по футболу – с ноутбуком. Именно о нем она мечтала и написала в письме в проект «Детские мечты».

- Я живу с бабушкой и дедушкой, написала Сабина в письме. - Дедушка мой, заядлый болельщик, и он сам до 50 лет активно гонял мяч с мальчишками на школьном дворе. Дед хочет отдать меня в футбольную секцию нашего клуба «Уфа», но бабушка пока возражает. Хочу, чтобы Вы хорошо выступили на ЧМ. А я очень мечтаю о своем ноутбуке, о своей мечте написала и Деду Морозу, и Вам.