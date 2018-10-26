В Уфе спасатели вытащили мужчину из восьмиметрового колодца

Когда сотрудники поисково-спасательного отряда прибыли на место, выяснилось, что трое рабочих углубляли на участке колодец, и в какой-то момент мужчина, работающий внизу, наткнулся на плывун и провалился в него. Его коллеги пытались вытащить его, но пострадавший работал в защитном костюме, из-за чего его нижнюю часть туловища полностью засосало в жидкую глину. До приезда спасателей рабочие опустили вниз веревку и лестницу, и начали вычерпывать ведрами прибывающую воду.