Как в Нижнем Новгороде "Уфа" играла в 1/16 Кубка России по футболу - трансляция

Как в Нижнем Новгороде "Уфа" играла в 1/16 Кубка России по футболу - трансляцияВидео
Сегодня, 21:08Разиф Абдуллин
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Игра началась 26 сентября в 21.00 уфимского времени.
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Сюжеты: Видео, Болеем за наших
Youtube-канал ФК "Уфа" предоставил возможность болельщикам посмотреть прямую трансляцию кубкового матча "Уфы" и "Нижнего Новгорода". Победитель этой пары выходит в 1/8 Кубка России на "Урал" из Екатеринбурга.
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