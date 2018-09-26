Как в Нижнем Новгороде "Уфа" играла в 1/16 Кубка России по футболу - трансляция

Youtube-канал ФК "Уфа" предоставил возможность болельщикам посмотреть прямую трансляцию кубкового матча "Уфы" и "Нижнего Новгорода". Победитель этой пары выходит в 1/8 Кубка России на "Урал" из Екатеринбурга.