Нефтяники подарили Уфе новое граффити к юбилею НПЗ

В Орджоникидзевском районе Уфы появилось новое граффити на стенах многоэтажных домов № 53 и 53/1 по улице Кольцевой. Такой подарок столице Башкирии преподнес коллектив Уфимского нефтеперерабатывающего завода в честь 80-летия башкирской нефтепереработки.

- 20 июня 1938 года были выработаны первые 117 тонн уфимского бензина. Эта цифра легла в основу блистательной истории Башкирской нефтепереработки. Вместе со строительством заводов, развивался и город - тысячи квадратных метров жилья, дворец культуры, парк, школы и детские сады. Именно тогда был заложен крепкий фундамент социального партнерства завода и города, - сообщили в администрации Орджоникидзевского района Уфы.

Дизайн-проект граффити был разработан совместно руководством завода и Орджоникидзевского района. В идее макета нашли отражение история промышленного гиганта и жизнь мегаполиса.

Символично, что выбранные дома были построены в свое время для сотрудников НПЗ.