Появилось видео после пожара в гинекологическом корпусе РКБ Уфы

Появилось видео после пожара в гинекологическом корпусе РКБ УфыВидео
Сегодня, 11:26Рустэм Башкирцев
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Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Пожар в роддоме РКБВидео
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Видео: ГТРК "Башкортостан"
Сюжеты: Видео
В ночь с 25 на 26 апреля произошел пожар в роддоме РКБ на улице Достоевского в Уфе. Было эвакуировано более 200 человек, среди которых были дети.
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