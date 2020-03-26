Доктор Вика из Башкирии записала видео, как нужно мыть руки для защиты от инфекции

Доктор Виктория Валикова, которая известна как врач-инфекционист, построивший две клиники в Южной Америке, записала минутный видеоролик о том, как следует мыть руки, чтобы свести к минимуму риск заразиться опасной вирусной инфекцией, включая коронавирусную.

Кстати, недавно Виктория вернулась из Латинской Америки в Уфу, сейчас она также пребывает на карантине.