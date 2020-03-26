Доктор Вика из Башкирии записала видео, как нужно мыть руки для защиты от инфекции

Доктор Вика из Башкирии записала видео, как нужно мыть руки для защиты от инфекцииВидео
26 марта, 15:57Татьяна Майорова
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Виктория Валикова известна именно в качестве врача-инфекциониста.
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Видео: vk.com
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Доктор Виктория Валикова, которая известна как врач-инфекционист, построивший две клиники в Южной Америке, записала минутный видеоролик о том, как следует мыть руки, чтобы свести к минимуму риск заразиться опасной вирусной инфекцией, включая коронавирусную.
Кстати, недавно Виктория вернулась из Латинской Америки в Уфу, сейчас она также пребывает на карантине.
Напомним, по ситуации на сегодня известно, что в Башкирии больны коронавирусом четыре человека и 72 госпитализированы с подозрением на коронавирус и ждут результатов анализов.
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