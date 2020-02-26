«На пожаре мы как семья!»: спасатели МЧС Башкирии перепели главный хит группы «Алиса»

Спасатели главного управления МЧС России по РБ подготовили трогательное видео и авторскую песню к 30-летию ведомства. Композиция «Роза ветров» написана о геройстве спасателей при пожарах и других чрезвычайных ситуациях.

Известно, что написал текст и исполнил песню инженер группы организации и контроля применения беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по РБ сержант Михаил Солдаткин. За основу герои творчества взяли хит «Небо славян» российской рок-группы «Алиса», написанной лидером группы Константином Кинчевым еще в 2000 году. Сводить звук помогал пожарный старший сержант Константин Григорьев. Видеофрагменты для клипа спасатели взяли из открытых источников и своего архива.

Напомним, что в декабре 2019 года пресс-служба ведомства опубликовала лирический релиз в стихотворно-прозаической форме о пожаре, произошедшем на нефтехимическом предприятии, который, к счастью, обошелся без жертв.