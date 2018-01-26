Уфимские школьники поддержали ульяновских курсантов

Уфимские школьники поддержали ульяновских курсантовВидео
Сегодня, 13:14
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Школьники сняли свою версию нашумевшего клипа курсантов из Ульяновска.
Уфимские школьники поддержали ульяновских курсантовВидео
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Сюжеты: Видео
Клип, которые сняли студенты Ульяновского летного училища, запустил волну "каверов" по всей России. В аналогичных клипах на песню Benny Benassi "Satisfaction" снялись учащиеся многих городов и даже пенсионерки из Петербурга.
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