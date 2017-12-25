В Башкирии из автомобилей выстроили ёлку

Как это было, показал телеканал «Первый городской» в Давлеканово.

Видео Видео: vk.com/1davlekanovotv

Вчера, 24 декабря, городской телеканал в Давлеканово опубликовал на своей странице Вконтакте видео, на котором видно, как местные автолюбители выстроили из своих автомобилей ёлку.

Всего в новогодней акции приняли участие 50 водителей. Видео за вечер просмотрели почти 24 тысячи человек.