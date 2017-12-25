В Башкирии из автомобилей выстроили ёлку

В Башкирии из автомобилей выстроили ёлкуВидео
Сегодня, 09:39Разиф Абдуллин
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как это было, показал телеканал «Первый городской» в Давлеканово.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: vk.com/1davlekanovotv
Вчера, 24 декабря, городской телеканал в Давлеканово опубликовал на своей странице Вконтакте видео, на котором видно, как местные автолюбители выстроили из своих автомобилей ёлку.
Всего в новогодней акции приняли участие 50 водителей. Видео за вечер просмотрели почти 24 тысячи человек.
В Уфе такую же акцию проведут в 22.00 29 декабря, возле «Касторамы».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0