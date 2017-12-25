Девочка-оркестр из Башкирии выступила в финале телепроекта «Синяя птица»Видео
Сегодня, 13:19Злата Зукович
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Эфир прошел на федеральном канале "Россия 1".
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Видео: youtube.com
10-летняя Ляйсан Золотарева из Новобайрамгулово Учалинского района выступила в финале телепроекта «Синяя птица» с народным артистом Евгением Мироновым, сообщает «Башинформ».
Девочка прочитала с Мироновым произведения Александра Пушкина. Телеведущая Дарья Златопольская вручила Ляйсан гитару в подарок на день рождения.
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