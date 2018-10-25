Медвежонок из башкирского нацпарка, лакомящийся медом, попал на камеру

Медвежонок из башкирского нацпарка, лакомящийся медом, попал на камеруВидео
Сегодня, 18:37
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Сотрудники национального парка "Башкирия" установили на дереве фотоловушку и запечатлели мишку, который лакомится медом на высоте трех метров.
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Сюжеты: Видео
Видеозапись опубликована на странице национального парка "Башкирия" в социальной сети "ВКонтакте" и уже разлетелась по соцсетям.
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