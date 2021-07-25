Видео с задержанием 50-летнего уфимца, подозреваемого в педофилии, набирает просмотры

Жесткая сцена задержания попала на видео, которое пресс-служба МВД по РБ сделала беззвучным, скорее всего, из-за звучащей в кадре ненормативной лексики.
По данным МВД, задержанный был объявлен в розыск по подозрению в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки, которая поведала о случившемся отцу, а тот обратился в полицию. Оперативники выяснили его местонахождение и задействовали в процедуре задержания бойцов СОБРа.
Следком возбудил уголовное дело в отношении задержанного, Ведется следствие.
Тем временем видеоролик с задержанием подозреваемого стремительно набирает просмотры и получил много негодующих откликов в соцсетях.