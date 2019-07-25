«Веревку накинул, бутылкой ударил»: Житель Башкирии рассказал, как убивал жену

«Веревку накинул, бутылкой ударил»: Житель Башкирии рассказал, как убивал женуВидео
Житель Татышлинского района задушил супругу после того, как она начала упрекать его в пьянстве и отсутствии работы.
Обвиняемый довольно безэмоционально рассказал следователям, как совершил тяжкое преступление. Видео опубликовали журналисты телеканала Вести-Башкортостан.
- Я накинул на нее веревку. Вот так. Но сначала ударил бутылкой по голове. Душил минут 15. Но она сильно не сопротивлялась. Перестала признаки жизни подавать. Я так здесь ее и оставил, - рассказал мужчина на следственном эксперименте.
Жестокое убийство произошло 20 июля в Верхнебалтачево. Убив 36-летнюю женщину, мужчина оставил без матери двух несовершеннолетних детей. Именно они нашли свою мертвую маму в погребе. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, сейчас в соцсетях набирает обороты флешмоб #янехотелаумирать, участники которого преследуют цель добиться принятия Госдумой закона о противодействии домашнему насилию.
Печальных примеров слишком много. В Белебее 31-летний пьяный мужчина ворвался ночью к бывшей жене, желая помириться. Буйного пытался остановить подросток, сын женщины. В итоге 17-летний парень в больнице с тремя ножевыми ранениями. Лечиться предстоит долго. В Бирске шесть детей остались без матери из-за ее сожителя, который не хотел платить детям алименты, задушил женщину и трактором вырыл ей яму в поле. В Иглино 51-летний мужчина избил жену, потому что она отказала ему в близости. Через 4 дня она скончалась. В больнице сказала, что просто упала.