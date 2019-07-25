В национальном парке «Башкирия» камера сняла танцующего у дерева медведя

В национальном парке «Башкирия» камера сняла танцующего у дерева медведяВидео
25 июля, 12:44Злата Зукович
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Видео попало в эфир «Вести-Башкортостан».
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Видео: gtrk.tv
Сюжеты: Видео
Медвежий тверк попал в объектив видеоловушки в Национальном парке «Башкирия». На кадрах видно, как косолапый трется о дерево.
В природе, отираясь о дерево, животные помечают таким образом территорию, оставляя соответствующие послание для других обитателей леса.
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