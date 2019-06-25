«Я не врач, идите к черту»: фельдшер под Уфой отказалась помочь больному с инсультом

«Я не врач, идите к черту»: фельдшер под Уфой отказалась помочь больному с инсультомВидео
В поселке Булгаково под Уфой фельдшер отказалась помочь больному с приступом инсульта, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Прохожие вызвали скорую, когда на другой вызов приехала другая карета. Когда к даме в белом халате за помощью обратилась местная жительница, фельдшер отказалась помогать в довольно грубой форме, объяснив это тем, что это «не ее район, а она не врач». Ролик опубликовали в группе Стерлитамак. ДТП. На данный момент новость уже разлетелась по федеральным СМИ.
К счастью, мужчине, которому стало плохо, все-таки помогли, поскольку рядом оказалась еще одна карета скорой помощи.
В скорой пока случившуюся ситуацию не комментируют. Однако в местной больнице намерены разобраться в произошедшем и дать оценку действиям фельдшера.
В социальных сетях мнения тем временем разделились. Одни поддержали сотрудницу скорой, поскольку сам факт, что ее снимали на камеру, "спровоцировал" на такой жесткий и грубый ответ, другие же, и их большинство, заявили, что это абсолютно возмутительно и неприемлемо для человека, который давал клятву Гиппократа.