Уфимцы построили столичный «Гостиный двор» в популярной игре Minecraft

Компания молодых ребят построила в игре Minecraft уфимский «Гостиный двор». Картинка настолько реальная, что на заднем фоне виднеется расположенное рядом здание Уфимского государственного авиационного университета. Процесс они записали на видео, а фоновым музыкальным сопровождением послужила песня «Башкирия» молодых рэперов из Уфы.

У виртуальных строителей есть целая команда, которая в свое свободное время с нуля строит в игровой реальности копию Уфы. Своему проекту ребята дали название Atlanta craft. Идея возникла летом 2019 года у уфимца Эдгара Шигапова. Ему удалось найти единомышленников и теперь кто-то отвечает за администрирование процесса, кто-то за программное обеспечение.

— Целью проекта является запуск сервера по тематике ролевой игры. То есть игроки смогут отыгрывать абсолютно любую роль в игровой Уфе (полицейский, врач, мэр, и т.д.). Кстати, настолько огромной карты еще никто не строил. Она будет являться максимально возможной копией Уфы, — рассказывает администратор проекта Альфред Гарипов.

Присоединиться к строительству Уфы может любой желающий. По словам Альфреда, сейчас уже готов практически весь центр столицы Башкирии. Над ним трудились около 80 строителей.