В Башкирии молодая мать набросилась на таксиста из-за детского кресла

Уже второй день в соцсетях развивается обсуждение видеоролика, снятого таксистом в Стерлитамаке.

На видео хорошо видно, какой конфликт произошел у водителя с пассажиркой, которая вызвала машину, не предупредив, что с ней поедут двое детей. Однако у водителя оказалось лишь одно детское кресло, и он отказался везти пассажирку. Та, в свою очередь, начала скандалить и жаловаться на строптивого автомобилиста.

Самое странное происходит в конце ролика. Женщина, сидя в салоне, вызывает другое такси, а когда водитель подсказывает ей, чтобы она предупредила диспетчера о наличии двоих детей, пассажирка буквально взрывается и с громкой нецензурной бранью набрасывается на него с кулаками. Дети начинают плакать, но, кажется, молодую мать это обстоятельство мало беспокоит.