В Уфе дотла сгорела «Газель»Видео
Сегодня, 17:50Марат Гареев
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Причины пожара выясняются.
Горит Газель на 50 лет СССРВидео
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Видео: mkset.ru
Сюжеты: Видео
Сегодня, 24 мая, автолюбители, передвигающиеся с утра по улице 50-летия СССР, стали свидетелями того, как буквально в считанные минуты огонь охватил грузовую "ГАЗель".
К счастью, никто не пострадал, водитель успел покинуть кабину автомобиля. О причинах пожара пока ничего не известно.
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