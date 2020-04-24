Глава Башкирии пообещал очистить душу от темных мыслей и не сквернословить

Руководитель региона написал в своем посту, что священный месяц начинается сегодня. С этого момента, отметил глава, мусульмане ограничивают себя в пище и воде, читают молитвы, чтобы очиститься телесно и духовно.

Хабиров отметил, что его пост призывает всех к взаимной вежливости, доброте и смирению, к пожертвованиям и заботе о близких.

«Каждый раз, когда наступает Священный месяц, думаю, что и возраст подошёл, и мудрость есть, и Вера окрепла, но никак не могу выполнить эти правила. Интенсивность работы требует и сильной физической отдачи. Но в этот раз решил, что избавлю свою душу от тёмных мыслей и перестану употреблять плохие слова», – разоткровенничался глава.