Беспечный ездок: в Башкирии всадник на коне рассекает по затопленному селу

В Башкирии активно началось половодье. Жители села Абзаново Архангельского района выложили в соцсети видео затопленных улиц. Помимо этого некоторые местные жители, чтобы добраться из одной точки в другую, используют животных. Мужчина удивил односельчан, передвигаясь по затопленной деревне на коне.

Фото: vk.com

- Наше Абзаново тонет! Все улицы в воде! Сидим дома! - пишут обеспокоенные местные жители.

Известно, что в Архангельском районе протекает река Инзер. По всей видимости именно она вышла из берегов и затопила населенный пункт. «Масло в огонь» подливают и погодные условия: холод и дождь, сменяемый снегом.

— В населенном пункте Абзаново подтоплена проезжая часть по улице Полковника Хабирова. Дома и придворовые территории не подтоплены. Длина подтопления составила 55 метров, уровень подтопления над дорожным полотном составляет 10 см. Уровень реки Инзер составляет 325 см. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.