"Салават" - чемпион: там где мы, там и победа!"Видео
Сегодня, 14:42
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На льду «Уфа-Арены» состоялся пятый матч полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между командами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Трактор» (Челябинск).
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Пятый поединок завершился победой "Салавата", Уфа выходит вперед в серии со счетом 3:2. Посмотрите, как это было.
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