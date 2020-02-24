«Думают, что только им повезет»: в Башкирии устроили давку из-за розыгрыша «Лады»

На праздник торгового центра пришли тысячи посетителей. Каждый из тех, кто приобрел лотерейный билет, рассчитывал на победу. Однако прежде, чем узнать результат и войти в торговый центр, жители Стерлитамака попали в серьезную давку – ведь желающих стать счастливым обладателем отечественной легковушки было довольно много. Тем не менее, к счастью, обошлось без пострадавших.

В сети видео, в котором можно лицезреть давку, стало поводом для пересудов. Большинство все же склонилось к мнению, что подобные розыгрыши «развращают людей», превращая их в «животных», другие обвинили администрацию ТЦ в неорганизованности мероприятия.

«Все думают, что только им и достанется авто. Наивные. Вот она, страшная сила халявы», «Помню, как-то мороженое бесплатно раздавали чуть детишек не передавили», «Давно розыгрыши такие надо проводить в прямом эфире, хоть не так стыдно на все это смотреть будет», - написали пользователи социальных сетей.