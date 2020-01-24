В Уфе спасли палец 7-летнему мальчику

Уфимские спасатели сообщили, что на днях ближе к вечеру к ним позвонил взволнованный отец семилетнего мальчика и сообщил, то его сын засунул в дверную ручку палец и не может его вытащить.

Мужчина также попытался помочь освободить палец самостоятельно, но попытки были безуспешны. Как выяснилось мальчик днем раньше попытался проделать подобный трюк, только участником эксперимента был не он сам, а его одноклассник. Палец вытащил отец семейства.