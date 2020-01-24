В Уфе спасли палец 7-летнему мальчику

В Уфе спасли палец 7-летнему мальчикуВидео
Сегодня, 16:38Алия Фатхиева
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Маьчик засунул палец в дверную ручку и не смог вытащить сам.
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Видео: Управление гражданской защиты
Уфимские спасатели сообщили, что на днях ближе к вечеру к ним позвонил взволнованный отец семилетнего мальчика и сообщил, то его сын засунул в дверную ручку палец и не может его вытащить.
Мужчина также попытался помочь освободить палец самостоятельно, но попытки были безуспешны. Как выяснилось мальчик днем раньше попытался проделать подобный трюк, только участником эксперимента был не он сам, а его одноклассник. Палец вытащил отец семейства.
В результате мальчик решил засунуть палец на сей раз уже сам, ребенка удалось высвободить только при помощи слесарного инструмента.
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