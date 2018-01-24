«Салават Юлаев» - «Йокерит»: равная борьба, ошибка в обороне и буллиты

«Салават Юлаев» - «Йокерит»: равная борьба, ошибка в обороне и буллитыВидео
Вчера, 17:52Александр Лозгачев
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Смотрите видеорепортаж с домашнего матча «Салавата Юлаева» с финским клубом «Йокерит».
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Видео: Александр Лозгачев
Сюжеты: Болеем за наших, Видео
Игра прошла на льду «Уфа-Арены» 23 января.
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