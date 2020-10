В Иглино поезд сбил мужчину и двухлетнего ребенка

Индидент случился 23 октября. На видео видно, что мужчина неподвижно стоит на ж/д-путях, пока на него мчится поезд. За руку он держит ребёнка. Публикуем видео без звука, поскольку на нем присутствует нецензурная лексика. По версии следствия, мужчина после ссоры с женой забрал сына и отправился с ним на железную дорогу.

— Вечером он направился на железную дорогу и вблизи станции «Иглино», подождал электропоезд № 6417 сообщением Уфа — Аша, при приближении которого взял ребенка на руки, встал в железнодорожную колею, где удерживал ребенка до момента травмирования, — сообщили в пресс-службе приволжского следственного управления на транспорте.

