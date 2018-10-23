Защитник «Салавата Юлаева»: Мало лезем на ворота

Защитник «Салавата Юлаева»: Мало лезем на воротаВидео
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семенов прокомментировал поражение от «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Мало лезем на ворота, все голы приходят оттуда. Были шансы – мы забили. Хорошая игра была на защите, что у них, что у нас. Ну, не повезло. Овертайм.
Сегодня вашу команду перебросали. Вы с чем это связываете?
Мало лезем на ворота. Вроде бросаем, но все голы проходят перед воротами, так что мало боремся. Много о чем нужно подумать.
Впереди матчи. С какими эмоциями будете готовиться к игре?
Хороший соперник. Будет интересно. Я думаю, что это будет хороший тест для нас.
В последнем матче только одна победа. Можно ли говорить о спаде или это совпадение?
Не думаю, что это спад. Ребята все готовы физически, морально. Что-то где-то не получается, я думаю, что будем наигрывать.
Сегодня в большинстве не хватало Бурдасова, не очень хорошая реализация была.
Антон возвращается в следующую игру, так что дай Бог будет бросать.
Антон был на фан-зоне. Его не было слышно?
Нет, не было слышно.