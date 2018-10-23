«Салават Юлаев» - «Авангард»: репортаж с матча

"Авангард" нанес на 20 бросков больше, а в случае с единственным голом капитан гостей Евгений Медведев выиграл борьбу у капитана хозяев Григория Панина, а после забросил сам. До этого Панин удалялся. В 12-ом матче из 14 сыгранных.