«Салават Юлаев» - «Авангард»: репортаж с матча

«Салават Юлаев» - «Авангард»: репортаж с матчаВидео
Сегодня, 11:05Рустэм Башкирцев
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Репортаж с матча, который прошел 22 октября в «Уфа-Арена», на котором «Салавата Юлаева» продул «Авангарду».
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"Авангард" нанес на 20 бросков больше, а в случае с единственным голом капитан гостей Евгений Медведев выиграл борьбу у капитана хозяев Григория Панина, а после забросил сам. До этого Панин удалялся. В 12-ом матче из 14 сыгранных.
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