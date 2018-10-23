Игроки команды "Башкирские пираты" стали участниками массовой драки на льду

Видео драки снял игрок третьей команды, и сейчас оно стремительно распрастраняется в Whatsapp.

В одном из матчей чемпионата России по следж-хоккею хоккеисты команды "Башкирские Пираты" подрались с коллегами из Оренбурга, представлявшими коллектив под названием "Ястребы".

Видео потасовки, которая состоялась в формате три на три, судя по всему, снял также следж-хоккеист, но только другой, третьей команды.

За кадром, под дружный смех, отчетливо слышны комментарии автора ролика:

- Давай, бей его! По голове!

А в конце драки он задает товарищу вопрос:

- Ну, что ты думаешь по этому поводу? Хабиба уработали бы?

В гуще событий оказался один из руководителей команды "Башкирские пираты" Алексей Канатников. На видео он без шлема. Интересно, что он является не только игроком, но и менеджером башкирской команды.