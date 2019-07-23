В Уфе женщина c психическим расстройством едва не спрыгнула с балкона

Как рассказали в Управлении гражданской защиты города, происшествие случилось еще рано утром в минувшее воскресенье. За балконным ограждением одного из домов по ул. Вострецова повисла женщина, которой требовалась помощь. До приезда спасателей ее удерживал сын, который вовремя заметил происходящее.

Выяснилось, что женщина, страдающая психическим расстройством, просто залезла на балкон и решила перелезть через ограждение. Прибывшие на место спасатели оперативно забрались к ней по лестнице, перевязали ее аккуратно веревкой, застраховав ее таким образом, переместили обратно на балкон.