В Уфе женщина c психическим расстройством едва не спрыгнула с балкона Видео
К счастью, ее удалось спасти благодаря сыну пенсионерки и спасателям.
Как рассказали в Управлении гражданской защиты города, происшествие случилось еще рано утром в минувшее воскресенье. За балконным ограждением одного из домов по ул. Вострецова повисла женщина, которой требовалась помощь. До приезда спасателей ее удерживал сын, который вовремя заметил происходящее.
Выяснилось, что женщина, страдающая психическим расстройством, просто залезла на балкон и решила перелезть через ограждение. Прибывшие на место спасатели оперативно забрались к ней по лестнице, перевязали ее аккуратно веревкой, застраховав ее таким образом, переместили обратно на балкон.
Вчера, когда сына не было дома, женщина вновь решила перелезть через балкон и все-таки осуществить задуманное. Женщина упала. Сейчас ее доставили с травмами в больницу.