Как болельщики ФК «Уфа» готовятся к новому сезону с помощью красок

Youtube-канал «Мы Уфа» опубликовал видео, как болельщики поддерживают уфимский футбольный клуб, разрисовывая на бетонных заборах лозунги с фирменной символикой «Уфы».

«Мы Уфа», «Наша республика – наша команда», «Только Уфа – только победа» - такие слова можно теперь увидеть в разных местах города.

На видео спортивный журналист Эвелина Степанова показала процесс раскрашивания красками одного из таких лозунгов, пообщалась с прохожими, в числе которых оказался и тренер ФК «Уфа» Виллиам Артуром де Оливейра.

- В Уфе много талантливых людей, которые умеют хорошо рисовать, тем более когда видишь, что они рисуют для футбольного клуба, это вдвойне приятно, - отозвался о творчестве болельщиков тренер.