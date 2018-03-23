В Башкирии во время пожара в цехе предприятия пострадал человек

В Башкирии во время пожара в цехе предприятия пострадал человекВидео
Сегодня, 16:53Татьяна Майорова
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Огнеборцы справились с пламенем за 15 минут.
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Видео: Вести-Башкортостан
Сегодня, 23 марта, в Мелеузе произошел пожар на местном предприятии «Эколайн». Об этом сообщили Вести-Башкортостан.
Пожар случился в цехе по производству клеев, который располагается в одноэтажном железобетонном корпусе.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчерской службы Мелеузовского района в 9.43 утра. На место выехали пожарные расчеты и к 10.02 огонь был локализован, а к 10.04 его удалось потушить полностью.
Как сообщает МЧС РБ, всего в момент пожара в цеху находились 12 человек. Они успели покинуть здание до приезда пожарных подразделений.Известно, что в результате пожара один человек пострадал.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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