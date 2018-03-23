В Башкирии во время пожара в цехе предприятия пострадал человек

Сегодня, 23 марта, в Мелеузе произошел пожар на местном предприятии «Эколайн». Об этом сообщили Вести-Башкортостан.

Пожар случился в цехе по производству клеев, который располагается в одноэтажном железобетонном корпусе.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчерской службы Мелеузовского района в 9.43 утра. На место выехали пожарные расчеты и к 10.02 огонь был локализован, а к 10.04 его удалось потушить полностью.

Как сообщает МЧС РБ, всего в момент пожара в цеху находились 12 человек. Они успели покинуть здание до приезда пожарных подразделений.Известно, что в результате пожара один человек пострадал.