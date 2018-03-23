Путин обратился к россиянам впервые после выборов

Путин обратился к россиянам впервые после выборовВидео
Владимир Путин стал очередной раз президентом страны, набрав 76,69 процента голосов. За него проголосовали более 56 миллионов граждан.
После обнародования Центральной избирательной комиссией официальных итогов голосования на выборах Президента Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам России.
По его словам, на выборах приняли участие свыше 73 миллионов россиян.
Действующий глава государства поблагодарил за поддержку избирателей и напомнил о задачах, о которых сообщал в Послании:
- Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу – образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и посёлки. И всё это – на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить, - рассказал он.