Путин обратился к россиянам впервые после выборов

Действующий глава государства поблагодарил за поддержку избирателей и напомнил о задачах, о которых сообщал в Послании:

- Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу – образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и посёлки. И всё это – на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить, - рассказал он.